Insektenrückgang und Faszination Bienenstaat



Der Inkerverein Unstruttal und Umgebung e.V. stellt seinen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema: „Insektenrückgang und Faszination Bienenstaat“ in Schloss Gleina vor.

Der Vortrag wird vom den Vorsitzenden Falko Breuer gehalten.



Es findet am 24.08.2019 in Schloss Gleina (Hauptstrasse.30, 06632 Gleina) statt.

Einlass 14.30 Uhr Beginn 15.00 Uhr,

Der Vortrag wendet sich an Erwachsene und Jugendliche, die sich für Natur, Insekten und Bienen interessieren oder einfach nur neugierig sind. Zunächst wird auf den in den Medien dargestellten Insektenrückgang eingegangen.

Existiert der Insektenrückgang wirklich?

Denn Wespen, Mücken sind doch zahlreich vorhanden?

Falko Breuer gewährt einen Einblick in das Leben der Bienen und das Zusammenwirken der Bienenwesen im Bienenstaat.

Warum schwärmen Bienen?

Was machen die Bienen im Winter?

Wie entsteht Honig?



Für die Verpflegung ist gesorgt.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Sanierung des Schlosses sind erwünscht.



Infos und Reservierung unter der Nummer 0152 08532715