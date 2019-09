Anzeige

Harzklub Windhausen wandert am Tag der deutschen Einheit zum Brocken

Windhausen (kip) Der Harzklub Windhausen wandert am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober zum Brocken. Wanderwart Jürgen Münnich lädt zu dieser Wanderung ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem Parkplatz am Rathaus in Windhausen. Nach Bildung von Fahrgemeinschaften wird in den Oberharz gefahren. Gäste sind zu dieser Wanderung herzlich willlkommen.

Weitere Informationen zu dieser Wanderung gibt gern Wanderwart Jürgen Münnich, Telefon (05327) 4477.

