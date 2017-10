Anzeige

Harzklub Windhausen wandert am 3. Oktober zum Brocken

Windhausen (kip) Wanderwart Jürgen Münnich vom Harzklub Windhausen lädt am Dienstag, 3. Oktober, (Tag der deutschen Einheit) zu einer Wanderung zum Brocken ein. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr der Parkplatz vor dem Rathaus in Windhausen. In Fahrgemeinschaft soll dann Oderbrück angefahren werden, um von dort zum Brocken zu wandern. Die Wanderstrecke ist etwa 14 Kilometer lang. Gäste sind zum Mitwandern herzlich eingeladen.

Weitere Informationen gibt gern Wanderwart Jürgen Münnich, Telefon (05327) 4477.

