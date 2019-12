Brasil Silvester Party 2019/20 in Germering live Sambatuque Brasil

Germering : HU Restaurant |

Silvester 2019/20 in Germering - Die international renommierte Musikgruppe „Sambatuque Brasil & Osmar Oliveira“ wird am Dienstag, den 31. Dezember 2019 im HU Restaurant ein rauschende Brasil Silvesterparty feiern. Das Motto dieser Silvester Nacht: „Feiern wie am Zuckerhut“. Samba, Salsa, Lambada, Sertanejo, Merengue, Reggae, Percussion – mit südamerikanischen Rhythmen und Show-Einlagen reißen der Percussionist und Sänger Osmar Oliveira und seine Vollblutmusiker das Publikum mit, wo immer sie auftreten. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern, in Singapur, Malaysia und daheim in Brasilien hat die Band ihr Publikum verzaubert – jeder Auftritt wird zu einer temperamentvollen Fiesta, bei der niemand auf dem Stuhl sitzen bleibt. In Deutschland spielte die Band unter anderem mit Harry Belafonte in Mannheim und bei der Funkausstellung in Berlin, Ricky Martin SAT 1, beim Bundeskanzlerfest, beim Münchner Filmball – und ist natürlich jedes Jahr Star beim Coburger Samba-Festival. Im HU Restaurant in Germering geht es am Dienstag, den 31. Dezember 2019 um 20:30 Uhr los (Einlass: 20:00 Uhr).