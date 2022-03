Modelleisenbahn Ausstellung

Zu sehen sein werden Modellbahnanlagen und Dioramen verschiedener Spurweiten und Größen - lassen Sie sich überraschen! U.a. Modulanlage der Modellbahn-Gemeinschaft Germering e.V., Bahnhof Germering um 1903 und Fotoausstellung "Eisenbahn in Germering 1903 bis heute".Geplant sind auch spezielle Angebote für Kinder.Schauen, staunen, mitmachen!Bitte informieren Sie sich vorab unter www.mbgg.de ob, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die Ausstellung stattfinden kann.Eintritt frei!Sa. 9. und So. 10. April 2022 jeweils 10-17 UhrStadthalle Germering (1. OG)Landsberger Str. 3982110 Germering