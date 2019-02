Modellbahnausstellung in Germering

Erleben Sie das Hobby Modellbahn in all seinen Facetten!Modellbahnanlagen und Dioramen verschiedener Spurweiten und Größen - lassen Sie sich überraschen! U.a. Modulanlage der Modellbahn-Gemeinschaft Germering e.V., Bahnhofsgebäude Germering im Modell. Funktionsmodelle, DC-Cars und Dampfmaschinen.Für Kinder:· Spielecke - Eisenbahnspielsachen zum Ausprobieren!· Basteln - Sa.: ab 14:15 Uhr, So.: ab 13 UhrSchauen, staunen, mitmachen!Stadthalle Germering1. ObergeschoßLandsberger Str. 3982110 GermeringSa. 16. März und So. 17. März jeweils 10 bis 17 UhrEintritt frei!Infos:(Programmänderungen vorbehalten)