11. Horizon Airmeet 2019 in Genderkingen

Horizon Airmeet 2019 in Genderkingen



17.08.2019 – 18.08.2019



Ort: Flugplatz Donauwörth Genderkingen,

86682 Genderkingen, Forstmahd 1



Rahmenprogramm:

Flugshow mit den besten europäischen und amerikanischen Show-Piloten

Hüpfburg,

Meet the Pilot-Area,

The Flying Bulls-Pavillon,

RC-Racetrack,

Kinderbetreuung,

Horizon Hobby-Zelt ,

Tombola und Verkaufsstände für Modellsportartikel



Veranstalter: Horizon Hobby GmbH



Eintritt Frei

Parken pro Fahrzeug: 10,00 €

Ein Behindertenparkplatz ist vorhanden



Die Bilder geben einen Einblick von früheren Veranstaltungen