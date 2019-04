Lass uns fliegen...CD Präsentation der SCHLAGERPILOTEN in der Viva Moonlight in Geisenfeld am Freitag, 26.04.2019 – begleitet von den MUSIKAPOSTELN….

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Diesmal kommt der Schlagerfrühling geflogen und ""Die Schlagerpiloten"- ein einzigartiges, musikalisches Projekt - drei bekannter Solo Künstler: Frank Cordes, Kevin Marx & Stefan Peters,dass bereits einen überraschenden, erfolgreichen Start hingelegt hat, für mächtig Wirbel in der Schlagerbranche sorgt und bereits mit "2 SMAGO! Awards" ausgezeichnet wurde,obwohl die– erstPünktlich,um in ein „Schlager-Osterei“ Geschenk verpackt zu werden,denn die Songs der„Kapitäne unseres Herzens“ machen Frühlingsgefühle im 4/4 Takt...mehr auf: https://www.dieschlagerpiloten.de Musik liegt in der Luft am Freitag, 26.04.19 in Geisenfeld !!!Daher haben Frank, Kevin & Stefan mal eben die- Stefan Felbar, Thomas Strizek & Manuel Moser –besser bekannt als diean Bord genommen, die ebenfalls mit einem "Smago Award!" ausgezeichnet wurden.Ihre Ohrwurm Hits wie"Beautiful Voice", "Wahre Liebe Reloaded", „Kristina“ und „Kussfabrik“ – aus dem, haben diel sowieso dabei.Ich freue mich aber besonders auf die brandneue Single „der Einzige“ - ein Song bei dem es um ein versprechen an den allerliebsten Menschen im Leben geht -und die erste Nummer aus dem nagelneuen Album, dass im Mai erscheinen wird.„Der Einzige“ ist mal wieder ein Beweis mehr, dass die „3 tollen Apostel“zu den ganz Großen im Popschlager gehören!Mehr auf: http://www.musikapostel.com/homepage Jetzt Orakel ich mal und erkläre - „Ich schick Dir einen Ballon“ von den Schlagerpiloten und „der Einzige“ von den MusikApostelnzu DEN Hits dieses Sommers und hänge die offiziellen Videos dazu hinten an...Da sind wir doch alle dabei oder?Einlass ist um 19 Uhr, Beginn 20 Uhr in der Alemannenstr. 2 in 85290 Geisenfeld.Reservierung unter: Tel. 0160-92051147Eintritt mit Mitternachtsbuffet: 17,00 €ohne nur 12,00 €Christiane Brüning, 14.04.19Ballonder einzige - Musikapostel