Am Samstag machten wir uns auf den Weg zur Kunst und besuchten das Refugium der Schmiedekunst von Andreas Rimkus in Springe. Direkt an der B217 gelegen, bevölkern unzählige Skulpturen, Holz - und Metallobjekte das Grundstück.Unter anderem die „Edelbraut“, die „Trojanische Kuh“ oder das „Mobile Schmiedelabor“. Ein Eldorado für Entdecker und alle, die es werden wollen. Hier der „Hund mit Herrchen“, der „Blue Man“, und noch einige.