Die Stadtkantorei Gehrden mit neuen Projekten

Gehrden : Bürgersaal, Kirchstraße 1-3 |

Gehrden. Bedingt durch die Pandemie hatte auch die Gehrdener Stadtkantorei, wie viele andere Chöre und Musikgruppen, in den letzten zwei Jahren große Einschränkungen sowohl bezüglich regelmäßiger Proben als auch Konzertaufführungen hinnehmen müssen. Viele Probenabende mussten abgesagt werden und auch eine im Dezember 2020 geplante Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium konnte nicht stattfinden. Man hatte immer wieder versucht, Ausweichquartiere für die Proben in Anspruch zu nehmen, bei denen die Abstands- und Hygieneregln eingehalten werden konnten. So stand z. B. eine Kirche in Hannover für die Sängerinnen und Sängern einige Zeit zur Verfügung und ein Mal wurde sogar die Kalihalde in Empelde eine etwas ungewöhnlicher Ort, auf der im Hochsommer unter freiem Himmel weihnachtliche Gesänge angestimmt wurden. Dies trug immerhin dazu bei, dass die Chorgemeinschaft in dieser schwierigen Zeit zusammengehalten wurde, obwohl zunächst kein Konzert erfolgen konnte. Erst mit einem Jahr Verspätung, im Dezember 2021, wurde schließlich das Ziel erreicht mit einer erfolgreichen Darbietung des Weihnachtsoratoriums (Kantaten I bis III) in der Thomaskirche Hannover.



Inzwischen haben die regelmäßigen Proben am gewohnten Ort wieder begonnen und der Chor hat sich für die kommenden Jahre neue Ziele gesetzt. Im Dezember 2022 ist zunächst die Aufführung des Elias von Felix Mendelssohn-Bartholdy vorgesehen. Dieses große und sehr bekannte Oratorium soll zusammen mit einem Chor und einem Orchester aus Göttingen dargeboten werden. Zu gegebener Zeit werden hierzu noch genauere Informationen erfolgen. Der Blick geht jetzt aber auch bereits auf weitere Projekte, so im Jahr 2023 mit der Nelson-Messe von Joseph Haydn und 2024 mit der Carmina Burana von Carl Orff.



Für neue Sängerinnen und Sänger, die Interesse haben, in einem gemischten, weltlichen Chor an interessanten, anspruchsvollen Werken mitzuwirken, wäre daher jetzt der richtige Zeitpunkt, an einer Schnupperprobe teilzunehmen. Die Stadtkantorei mit ihren ca. 50 Sängerinnen und Sängern kann in allen Stimmen Verstärkung gebrauchen. Geprobt wird jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21.45 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Gehrden, Kirchstraße 1-3. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtkantorei-gehrden.de