Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Um und über den Benther Berg

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Von unserem Startpunkt geht es zum Warmlaufen am Fuße des Benther Berges entlang und dann auf dem Kansteinweg auf den Benther Berg hinauf. Wir folgen dem Höhenweg an Hügelgräbern und an hoffentlich blühenden Maiglöckchen vorbei bis zum nordöstlichen Ende des Berges. Von dort erreichen wir in einem großen Bogen das Velber Holz. Von hier geht es dann zum Benther Berg zurück und an seinem Rand enlang zum Ausgangspunkt. Für die Trinkpause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: Auf der ca. 14 km langen Strecke sind in Addition insgesamt 250 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke verläuft auf gut befestigten Feldwegen und auf breiteren und schmaleren Waldwegen. Wer Stöcke hat, sollte sie mitnehmen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z