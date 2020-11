Unsere Ateliers sind GEÖFFNET

Gauting : Ateliergemeinschaft Reismühle Gauting |

Besondere Zeiten – besondere Formate. So haben sich vier Künstler*innen der Reismühle in Gauting zusammengefunden und sich ein besonderes Ausstellungsformat überlegt.

„Geöffnet“ – heißen nun die offenen Ateliers. Regelmäßige Öffnungszeiten über einen längeren Zeitraum hinweg bieten Interessent*innen die Möglichkeit, in einer völlig ruhigen Atmosphäre Kunst zu genießen und zu erstehen. Natürlich unter den aktuell geltenden Hygienevorschriften, das versteht sich von selbst.

Vom 23. Oktober bis 20. Dezember, den 4. Advent, öffnen die vier Künstler*innen jeden Freitag, Samstag und Sonntag ihre Türen. Im Flur von Haus A, vor den Ateliertüren der Künstler*innen Ulrich Schweiger und Jutta Körner findet man nun eine interessante Verkaufsausstellung. Metallskulpturen, Schmuck-Objekte, Malerei, Keramik- Skulpturen und Objekte. Bunt gemischt und doch zusammengehörend. Es zeigt sich wieder einmal, wie vielfältig die Künstler*innen der Reismühle arbeiten.

Der Eingang befindet sich über den südlichen Hof von Haus A kommend durch das Tor im Erdgeschoß. Die Räume sind barrierefrei erreichbar.

Selbstverständlich orientieren wir uns nach den allgemeinen Hygienevorschriften. Wir nehmen die Pandemie sehr ernst. Unser Hygienekonzept funktioniert sehr gut. Desinfizieren, Registrieren, Mund- und Nasenschutz, Abstand halten und max. 4 Besucher*innen in den Ausstellungsräumen. 



Alle Informationen unter www.geoeffnet.eu