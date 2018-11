Lichtblicke- Offene Kunsträume in der Reismühle Gauting

Gauting : Ateliergemeinschaft Reismühle Gauting |

LICHTBLICKE 2018 - Offene Kunsträume in der Reismühle Gauting

Farben- und formenreiche Entdeckungen an einem blühenden Ort der Kreativität

Die Reismühle Gauting ist - eingebettet in eine idyllische Natur - seit Jahren ein äußerst kreativer Ort des Schaffens für viele Künstler. Unter dem Titel „Lichtblicke“ bietet sich am 10. und 11. November wieder eine der seltenen Gelegenheiten zeitgleich Einblick in die Ateliers und Werkstätten von 19 der dort arbeitenden Künstlerinnen und Künstler zu erhalten. Farben, und Formen

und Kreativität werden für ein Wochenende gegen das trübe Grau des Novembers gesetzt.

In drei um einen Hof gruppierten Ateliergebäuden entsteht eine große Vielfalt künstlerischer Ausdrucksformen: sei es Malerei, Skulptur, Keramik, Zeichnung, Objekte, Fotografie und auch Schmuck. Immer wieder gehen aus der renommierten Ateliergemeinschaft auch Kunstpreisträger hervor, Bianca Artopé hat beispielsweise diesen Sommer einen

der Preise beim 4. Gräfelfinger Kunstpreis erhalten. Und zum ersten Mal mit dabei sind gleich zwei neue Künstlerinnen: Yvonne Schneider mit einer Kombination aus Drucktechniken und Malerei (im Turm) und Simona Petrauskaite mit Lichtobjekten (Haus A).

Die Besucher können sich also komprimiert an einem Ort einen guten Einblick in das regionale Kunstgeschehen verschaffen, den Künstlern in ihren Ateliers direkt begegnen und dabei auch Kunstwerke erwerben - auch für den kleinen Geldbeutel ist immer etwas

dabei.

Samstag + Sonntag: 10. und 11. November 2018 jeweils 10 – 17 Uhr.

Ateliergemeinschaft Reismühle Gauting, Reismühle 1, 82131 Gauting