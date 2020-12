Weihnachten für alle! - Aktion der Sportjugend im Regionssportbund

Im Rahmen des 75-jährigen Jubiläums des Regionssportbundes Hannover hat sich die Sportjugend im RSB überlegt, wie es in diesen doch schwierigen Zeiten möglich ist, etwas für seine Kinder und Jugendlichen zu tun, denen es momentan nicht so gut geht.Unter dem Motto „Weihnachten für alle“ möchte daher die Sportjugend im RSB Hannover in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion Kindern und Jugendlichen aus seinen Mitgliedsvereinen, bei denen Weihnachten – aus welchen Gründen auch immer – nicht wie gewohnt stattfinden kann, die Chance auf ein Weihnachtsgeschenk im Wert von ca. 50,- € geben. Auf diese Weise werden 75 Kinder/Jugendliche (unter 18 Jahren) die Möglichkeit bekommen, ein (sportliches) Präsent zu Weihnachten zu erhalten.Thorsten Lange vom SV Wacker Osterwald reichte beim RSB die Wunschzettel von drei Leichtathletik-Kindern mit Handicap, Laura, Leon und Jonas, ein. Die Drei wurden mit ausgewählt. So konnte der „Weihnachtsmann Thorsten“ am 24.12. den drei glücklichen Kindern auf dem Wacker Sportplatz die Geschenke überreichen. Wir hatten nichts verraten, erst waren sie überrascht, dann mit den Geschenken in den Händen strahlten die Augen. „Sport“ kann so schön sein! Eine klasse Aktion des Regionssportbundes Hannover.