Volksschießen in der Schützensportstätte Berenbostel

Die Teilnahme war aufgrund der Terminüberschneidung nicht zu vergleichen mit den Vorjahren, trotzdem konnte in fast allen Disziplinen ein Bester / eine Beste ermittelt werden.Nur der Siegerpokal der Jugend blieb dieses Mal ohne „Besitzer“.Der Siegerpokal der „Erwachsenen“ fand seinen Platz bei Bernhard Haucke, der mit einem Teiler von 3,6 im wahrsten Sinne des Wortes den „Vogel“ abschoss. Andrea Barke legte mit einem 20,1-Teiler nach auf Platz 2 und die dritte Stufe des Siegertreppchens bestieg Kevin Lorente Neumann, dem bereits gekrönten Stadtbürgerkönig 2019.Der diesjährige Volkskönig-Titel verdient seinen Namen nur zum Teil, denn es musste am Ende heißen „Volkskönigin“. Die Krone durfte sich Denise Gröger aufs stolze Haupt setzen (die damit auch „Beste Dame“ wurde), nachdem ihr Ehemann, Sven Gröger, der Volkskönig vom letzten Jahr, den Platz für sie räumen musste und auf Platz 2 landete. Dritter im Bunde wurde der neue Ortsbürgermeister von Berenbostel, Gunther Koch.Die befreundeten Vereine traten ebenfalls in den Wettkampf ein und rangen um den Wanderpokal der Vereine. Hierbei hatte die Freiwillige Feuerwehr die Nase vorn mit vollen 200 Ringen. Dafür traten Kevin Lorente Neumann, Sven Gröger, Denise Gröger und Dirk Rösemeier an die Sportgeräte.Platz 2 mit 198 Ringen belegte der Heimatverein, für den Gunther Koch, Heinz Jathe, Bernhard Haucke und Hans-Jörg Richter antraten.Den dritten Platz erkämpfte sich das Musikcorps Berenbostel mit 196 Ringen, vertreten durch die „Gebrüder“ Bähre (Dirk und Frank), Jessica Wiechers und Renate Gattermann.Nachdem am vergangenen Sonntag alle Titel – auch die Kaiser- und Königstitel – offiziell im Schützenhaus proklamiert wurden und nach kurzer Stärkung mit Wurst vom Grillmeister, zogen die Schützen und befreundeten Vereine mit großem Hallo und Musik durch Berenbostel, um den Majestäten die Scheiben zu überbringen.