Vereinsleben der Berenbosteler Schützen erfolgreich wiederbelebt

Endlich stehen die Zeichen auf „Wiederanlauf“ des Vereinslebens bei den Berenbosteler Schützen.

Nach der langen Zeit der Pandemie freuen sich die Schützen darauf, wieder ein Monatsschießen durchführen zu können.Amdürfen sich die Schützen zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr wieder auf Vereinsebene sportlich messen und ihr Schützenhaus mit all seinen Möglichkeiten nutzen.Das Kantinenteam lädt alle Teilnehmenden zu Schweinshaxe oder Leberkäse jeweils mit Krautsalat und Brot ein. Anmeldungen dafür sind zeitnah beim 1. Vorsitzenden (Alfred Kubocz) oder dem 1. Schießsportleiter (Dirk Rösemeier) notwendig.Natürlich läuft alles unter den zum Termin geltenden Hygieneregeln ab. Ein Nachweis zum Impfstatus (bei 3G ggf. Testnachweis) und ein Lichtbildausweis sind in jedem Fall mitzubringen und am Empfang vorzuzeigen.Außerdem trainiert der Schützenverein Berenbostel wieder