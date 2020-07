Umbau der LG-Anlage im Berenbosteler Schützenhaus gestartet

Hurra, die Lieferung ist da!

Endlich kann die elektronische Anlage für die Luftgewehrschützen eingebaut werden. Und so trafen sich am vergangenen Samstag fleißige Mitglieder des Vereins, um die ersten Vorbereitungen für den Umbau vorzunehmen. Es müssen Leitungen verlegt, die Tische präpariert werden… - jede Menge zu tun also.Der Verein hatte sich entschlossen, die Umbauarbeiten in die Ferienschließzeit zu legen. Ein Plan, den selbst „Corona“ nicht durchkreuzen konnte. Nur die Organisation der helfenden Hände ist etwas aufwendiger, um die Hygiene-Maßnahmen einhalten zu können. Aber auch das hält den Fortschritt und den Einzug der neuen Meyton-Anlage im Schützenhaus der Berenbosteler nicht auf. Einige Einsätze der umbauenden Schützen werden jedoch noch nötig sein, bis die Anlage gestartet werden kann. Am kommenden Samstag geht es weiter. Ein dickes Dankeschön an die Organisatoren und Helfer von den Vereinsmitgliedern ist ihnen jedenfalls schon mal sicher!