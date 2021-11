Trainingstermine und Veranstaltungen der Berenbosteler Schützen werden abgesagt

Bis zum Jahresende finden freitags KEINE Übungsschießen für die Mitglieder mehr statt – Ausnahme: zwei Termine für die Kinder- und Jugendabteilung bleiben bestehen, die intern bekannt gegeben wurden!!!

Interessierte für ein Schnuppertraining müssen sich leider gedulden, bis der Schützenverein es wieder verantworten kann, auch (noch) Vereinsfremde in Ihrer Schützensportstätte in der Corinthstraße 2 in Berenbostel willkommen zu heißen.

Das geplante Monatsschießen sowie das Weihnachtspreisschießen im Dezember müssen nach einem Vorstandsentscheids schweren Herzens ebenfalls abgesagt werden. Die heikle Lage im Land lässt dem Vorstand keine andere Wahl, die mit dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitgliedern und Gästen vereinbar wäre.

