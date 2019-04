Garbsen : Wacker - Klause |

Der Grund dafür, oder die Idee, die ich damit verfolge, ist ein Erfahrungsaustausch unter den Trainern.

Aus meiner eigenen Erfahrung weis ich, dass wenn man eine Sportart trainiert, sie sehr sportartspezifisch bezogen ist. Nun gibt es aber auch in anderen Sportarten Trainingsprinzipien, die für seine auch sehr wichtig sein können. Um dies zur Diskussion zu bringen und um Erfahrungen auszutauschen findet dieser Trainerstammtisch statt. Desweiteren fördert er die Gemeinschaft und das Verständnis unter den verschieden Sportarten.

Sportler, die an eine Trainertätigkeit interessiert sind, sind herzlich willkommen

Es können auch Trainer / Betreuer der benachbarten Vereine teilnehmen.

In diesem Falle bitte ich um eine Anmeldung per Mail .

vorstand-sport@svwackerosterwald.de