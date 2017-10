Im 2. Halbfinale standen sich Dirk Biester und Jan-Christopher Just gegenüber. Dirk zog den Kürzeren und musste sich am Ende genau wie Heinz mit dem 3. Platz begnügen.Das Endspiel zwischen Menß und Jan war dann eine klare Angelegenheit für den Spieler aus der Bezirksliga. Menß gewann die Meisterschaft durch einen 3:0 Sieg gegen Jan.Alle waren sich einig, das kleine Turnier war eine gute Vorbereitung auf die in beginnende Punktspielsaison 2017/2018.