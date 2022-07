SV Frielingen auf der Europameisterschaft der Senioren in Rimini vertreten

Zur Europameisterschaft der Senioren hatten sich ca. 3400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Teilen Europas angemeldet. Vom SV Frielingen spielten Silvia Nowak, Birgit Öhlschläger, Anke Sprengel, Dirk Kastilan, Heiko Bukowski, Frank Rakebrand und Markus Wiese. Carsten Elßner und Sonja Kehrbach reisten zur tatkräftigen Unterstützung mit.Die Atmosphäre in der riesigen Messehalle war atemberaubend. Ein Meer an Tischtennisplatten soweit das Auge reicht und eine Geräuschkulisse, zusammengemixt aus internationalen Sprachen, machten die "Neulinge" des SV Frielingen beim Betreten der Halle im ersten Moment sprachlos.Mit einem Gruppenfoto und gegenseitigem Austausch von kleinen Gastgeschenken starteten die Gruppenspiele. Diese waren hart umkämpft und nur die ersten beiden Plätze konnten sich für die Hauptrunde qualifizieren. Aus Frielinger Sicht konnte sich Silvia Nowak als Gruppenzweite gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Auch das Doppel Dirk Kastilan und Markus Wiese sicherten sich den zweiten Gruppenplatz. Birgit Öhlschläger verpasste den Einzug in die Hauptrunde nur knapp als Gruppendritte. Die Ex-Frielingerin Kathrin Arnhold sicherte sich für die Schweiz den Gruppensieg und damit den Einzug in die Hauptrunde.Im ersten Spiel der Hauptrunde (K.O.-System) musste sich Silvia Nowak trotz einer hervorragend herausgespielten 2:1 Führung dann doch noch äußerst knapp gegen Charlotte Polk aus Dänemark im fünften Satz mit 6:11 und letztendlich mit 2:3 Sätzen geschlagen geben.Auch Kathrin Arnhold konnte im Hauptrundenspiel ihrer italienischen Gegnerin Cristina Semenza nicht gefährlich werden und verlor das Spiel mit 0:3.In der Hauptrunde wurden Dirk Kastilan und Markus Wiese vom französischen Team Alexandre Flageul/Christophe Maguy mit 0:3 Endstand sehr schnell ihre sportlichen Grenzen aufgezeigt. Aber auch hier, wie in allen anderen verlorenen Spielen, zählte nur der sportliche Gedanke "Dabei sein ist alles!".Den spielfreien Mittwoch hatte die Gruppe genutzt, um sich ein wenig die Umgebung anzusehen. So standen Ausflüge nach Portoverde und Riccione sowie San Marino auf dem Plan, wobei in Riccione der Sprung ins Meer bei ca. 24 Grad Wassertemperatur sowie ein Besuch beim Eisstand ein Muss war.Im nächsten Jahr findet die Europameisterschaft der Senioren in Sandefjord in Norwegen statt und auch hier ist das Interesse zur Teilnahme beim SV Frielingen bereits geweckt.