Rückkehr zum Vereinsleben und zum Sportbetrieb: Outdoor-Trainingszeiten

Garbsen : IGS.Garbsen | Liebe Vereinsmitglieder und Eltern,die Inzidenz sinkt und wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung sich fortsetzt.Die Sporthallen der Stadt Garbsen sind allerdings für den „normalen Betrieb“ noch nicht wieder freigegeben.Da aber unter bestimmten Bedingungen der Sport im Freien möglich ist,haben wir bei der Stadt Garbsen den Rasenplatz (neben der IGS Garbsen) reserviert.

Ab sofort wird Alexander Bannert dort Outdoor-Training anbieten:

Di 20:00-21:30 Uhr

Mi 18:30-20:00 Uhr

Do 17:00-18:30 Uhr

Weitere Trainingszeiten finden ggf. nach Absprache statt.



Das Training ist zunächst einmal offen für alle (unabhängig von Leistungsstand und Alter).Die genaue Ausgestaltung wird sich aber natürlich an die derzeit gültigen inzidenzabhängigen Vorgaben halten:„Im Freien dürfen Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 30 Kindern und Jugendlichen zuzüglich betreuender Personen Sport treiben.Die Sportausübung kann sowohl mit Kontakt als auch kontaktlos erfolgen. […] Eine Testpflicht besteht für die Kinder und Jugendlichen nicht;sie besteht jedoch für die volljährigen Sportlerinnen und Sportler sowie die betreuenden Personen.Negativ getestete Erwachsene dürfen im Freien kontaktlosen Sport treiben, sofern ein Abstand von jeweils 2 Metern eingehalten wird oder je Person eine Fläche von 10 Quadratmetern zur Verfügung steht.Kontaktsport dürfen Erwachsene im Freien nur mit Personen des eigenen Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts (plus Kinder bis einschließlich 14 Jahren) treiben.Eine Testpflicht besteht auch für die betreuenden Personen.“Aus diesen Vorgaben leiten wir für uns folgende Regelungen ab:- Es werden Anwesenheitslisten mit Unterschrift geführt.- Erwachsene trainieren mit Erwachsenen. Kinder/Jugendliche trainieren mit Kindern/Jugendlichen.- Kinder/Jugendliche dürfen mit Kontakt trainieren. Es wird aber feste Trainingspartner geben (Zweier- oder Dreier-Gruppen), da wir das für sinnvoll halten.- Erwachsene, die mit Kontakt trainieren wollen, müssen glaubhaft bestätigen, negativ getestet zu sein. Hier muss es definitiv feste Trainingspartner geben.Da es unter den hier genannten Bedingungen möglich ist, mit Kontakt zu trainieren, bringt bitte eine Judojacke mit Gürtel mit!Wichtig: Die Umkleideräume und Sanitäranlagen sind noch nicht wieder freigegeben.Kommt bitte also schon (weitgehend) umgezogen zum Rasenplatz und denkt daran, dass es vor Ort leider keine Möglichkeit gibt,zur Toilette zu gehen. Dies ist natürlich umständlich, können wir aber leider nicht ändern.Wir hoffen, dass wir mit dem Outdoor-Training einen Schritt zur Rückkehr zum Vereinsleben und zum Sportbetrieb leisten können.Seid bitte achtsam und geht mit den neuen Freiheiten verantwortungsvoll um.Mit sportlichen GrüßenLeonard Birkenfeld1. Vorsitzender desSC Budokwai Garbsen e.V.