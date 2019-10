Pokalschießen in Poggenhagen

Dieses Mal waren die Schützen-Herren am erfolgreichsten und belegten den 2. Platz in der Mannschaftswertung mit Dirk Rösemeier, Markus Krischer und Andreas Schiewe. Markus Krischer landete in der Einzelwertung ebenfalls auf Rang 2.Bei den Damen holte die Mannschaft mit Sandra Rösemeier, Romy Krischer und Petra Schiewe Platz 3. In der Einzelwertung reichte es jedoch leider nicht für einen Platz auf dem Treppchen. Dort durften sich dieses Mal die Schützinnen der anderen Vereine feiern lassen – wäre ja sonst auch langweilig!