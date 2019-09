Pokalschießen in Bordenau

Schützenverein Berenbostel

Pokalschießen

nahm in diesem Jahr wieder amin Bordenau teil und tanzte bei der Preisverteilung am 12.09.2019 auch diesmal wieder in fast allen Kategorien der Disziplin KK-Gewehr (sitzend Auflage) mit auf dem Siegertreppchen herum. Es reichte zwar nicht für die oberste Stufe, aber Platz 2 und 3 wurden dafür umso öfter belegt:In der Kategorie Jugend, die natürlich mit dem Luftgewehr schoss, kletterteim Einzel auf, mit der ganzen Mannschaft (zusammen mitund) sogar aufBei den Damen holte die Mannschaft mitundDie Schützen-Herren drehten die Platzierungen der Jugend um und gelangten mit der Mannschaft () auf derdes Treppchens undim Einzel aufAlles in allem wieder ein erfolgreicher Einsatz der Schützen aus Berenbostel, der im Anschluss mit einem zischenden Bier begossen und gefeiert wurde (siehe Foto).