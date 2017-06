Anzeige

Platz 2 für Pascal Artmann in Wennigsen

Pascal Artmann vom Laufteam Garbsen hat beim Cruising-Lauf in Wennigsen den Sieg in der Altersklasse M U 23 nur um knapp zwei Sekunden verpasst. In der Gesamtwertung bedeutete das Rang 17 unter 97 Startern. Für die 10 km benötigte er 42:45,4 min und verpasste die Bestzeit seines Trainers Markus Dickert nur um wenige Sekunden. Die soll nun beim nächsten Rennen fallen.

