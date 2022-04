Mehr als 1000 Eier erschossen…

…beim Osterpreisschießen der Berenbosteler Schützen

Schon zweimal mussten die Berenbosteler Schützen ihr traditionelles Osterpreisschießen absagen – doch in diesem Jahr durfte es endlich wieder stattfinden werden.Amwurde wieder um die begehrtenan den „Scheiben“ gekämpft – zum ersten Mal auf der digitalen LG-Anlage.Natürlich konnten sich die Schützen vorher auch ordentlich stärken, denn nicht alle der 1500 Eier kamen als Preise zum Einsatz, sondern wurden z. T. schon vom flinkenfür die hungrige „Meute“ gerührt und mit Schinken gebraten.In diesem Jahr müssen die Eier besonders nahrhaft gewesen sein, denn sonst wäre demGewinner, Felix Gessner, wohl nicht ein solcher Rekord gelungen. Er schoss einenEin Zufallstreffer? Mitnichten, denn er schaffte ihn gleich zweimal hintereinander! Wenn daskein grandioser Einstieg für die Osterpreis-Premiere der neuen Anlage war.Aber auch die Nächst-Platzierten mussten sich mit ihren Ergebnissen nicht verstecken. Undso landete auf Platz 2 Sven Gröger und auf Platz 3 Sandra Rösemeier, die 1. Kinder- undJugendsportleiterin.Apropos Kinder und Jugend – natürlich nahm auch der Schützennachwuchs am spätenNachmittag schon am Osterpreisschießen teil und wurde mit Preisen belohnt. Für die „“ waren die Eier natürlich bunt und die Wurst ein Schokohase.