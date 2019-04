Mehr als 1000 Eier erschossen…

... beim Osterpreisschießen

Traditionell wurden am Freitag, 05.04.2019 im Schützenhaus der Berenbosteler Schützen wieder die Osterpreise ausgeschossen.57 aktive Mitglieder kämpften in der Disziplin „Luftgewehr sitzend aufgelegt“ um die begehrten Eier- und Wurstpreise. Insgesamt kamen 1200 Eier zum Einsatz, 150 davon landeten gerührt und mit Schinken gebraten gleich in den Mägen der Schützen. Die restlichen 1050 wurden als Preise unter den Schützen verteilt.Es herrschte ausgelassene Stimmung im Schützenhaus bis der Schießsportleiter Dirk Rösemeier endlich die Platzierungen bekannt gab.Den ersten Preis holte (zum zweiten Mal in Folge) der, der auch sonst an der Spitze des Vereins steht – Alfred Kubocz – seines Zeichens 1. Vorsitzender.Platz 2 ging an Volker Suchla und Platz 3 an Kathrin Harms (extra aus Sylt angereist).Aber auch für die jüngsten Mitglieder des Vereins gab es das Osterpreisschießen in der Disziplin „Lichtpunktgewehr“.Den Wettkampf konnte Finn Sander für sich entscheiden, ganz dicht gefolgt von Marcel Müller und seiner jüngeren Schwester Mia Sander. Für die Kleinen waren die Eier natürlich bunt und die Wurst ein Schokohase.