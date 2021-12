Kein Herzsport dies Jahr mehr beim SV Wacker Osterwald

Der Spartenleiter des Gesundheitssports Thorsten Lange vom SV Wacker Osterwald gibt bekannt, dass für die 2 Herzsportgruppen am Donnerstag, den 09.12. und 16.12. das Training wegen der strengeren Corona-Vorschriften ausfällt. Die Weihnachtsfeier am 16.12. fällt damit auch aus. Trainingsbeginn im Neuen Jahr ist Donnerstag, der 13.01.2022 zur gewohnten Zeit in der Sporthalle. Ich wünsche allen eine besinnliche, ruhige Weihnachtszeit und ein Gesundes Neues Jahr.

Gefällt mir