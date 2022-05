Jahreshauptversammlung des Berenbosteler Schützenvereins

Auch die Gästeschar war groß, ganz vorn der Bürgermeister der Stadt Garbsen, Claudio Provenzano, die Ortsbürgermeisterin von Berenbostel, Marlies Jasiniok, sowie ihrem Stellvertreter Klaus Hasselhorst. Auch der KSSV Neustadt war natürlich vertreten, dieses Jahr durch den Vorsitzenden Walter Sternberg selbst, der Ehrungen und Auszeichnungen vornahm.Nachdem der Vereinsvorsitzende, Alfred Kubocz, und seine Vorstandsmitglieder die Versammlung eröffnet hatten, ergriff Claudio Provenzano das Wort. Er bedankte sich für die Einladung, der er sehr gern gefolgt ist und sprach dem Verein seinen Dank aus, für das Durchhaltevermögen während der Pandemiezeit. Wahre Lobeshymnen und ein ganz besonderes Dankeschön galten jedoch Alfred Kubocz, der jederzeit der Stadt Garbsen seine Unterstützung durch das Zurverfügungstellen des Vereinshauses und des Schützenplatzes für ein Impf- bzw. Testzentrum, für Container zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine etc. zuteilwerden ließ. Auf ihn sei immer Verlass, meinte der Bürgermeister, was mit einem kräftigen Applaus zusätzlich honoriert wurde.Ein ergreifender Moment war die Verlesung der verstorbenen Mitglieder, derer in einer stillen Minute gedacht wurde.Die Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden, des Sportleiters (Dirk Rösemeier) sowie des Schatzmeisters (Dirk Anitz) fielen trotz langer pandemiebedingter Schließzeiten des Vereinshauses und zeitweiser Einstellung des Schießbetriebes nicht gerade dürftig aus, denn es galt ja auch, gleich von 2 Jahre zu berichten. Außerdem war der Verein ja nicht gänzlich untätig, denn die Stillstandszeiten wurden für den Umbau der LG-Anlage und die Renovierung des Schützenhauses genutzt. Ein besonderer Dank galt hier den vielen helfenden Händen. Letztlich wurden der Vorstand sowie der Schatzmeister auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet.Auch die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft und die Auszeichnungen für besondere Verdienste für den Verein und den Verband nahm viel Zeit in Anspruch, denn die Liste war lang. Diese Ehrungen wurden durch den Vorsitzenden des KSSV persönlich vorgenommen, der sich ebenfalls über die Einladung freute und sich herzlich dafür bedankte. Alle Geehrten und Ausgezeichneten wurden dann von den Anwesenden mit einem ordentlichen Beifallssturm und einem respektvollen dreifachen „Gut Schuss“ bedacht.Weitere Punkte der Tagesordnung enthielten Informationen über geplante Termine und Festivitäten im anstehenden Vereinsjahr und die Mitteilung über die Beibehaltung der Jahresbeitragshöhe für die Mitglieder.Aber es standen auch Neuwahlen im Vorstand an und erstmalig Neuwahlen aller Funktionen, da die Wahlen aus dem vergangenen Jahr nachgeholt werden mussten. Die Funktionäre hatten sich bereit erklärt, ihre Arbeit so lange fortzusetzen, bis neu gewählt werden kann. So wurden alle ersten Funktionäre für Vorsitz, Schriftführung, Sportleitung und die Schatzmeisterei für ein Jahr und alle zweiten und dritten Funktionäre für zwei Jahre neu- bzw. wiedergewählt.Da der Vorstand in seiner bestehenden Zusammensetzung sehr gute Arbeit geleistet hatte, verwunderte es niemanden, dass fast alle Funktionäre wiedergewählt wurden:1. Vorsitzender → Alfred Kubocz; 2. Vorsitzender → Andreas Schiewe;1. Schatzmeister → Dirk Anitz; die Stelle des 2. Schatzmeisters bleibt unbesetzt;1. Schriftführerin → Jessica Horstmann; 2. Schriftführerin → Kathrin Ernst (neu);1. Sportleiter → Dirk Rösemeier; 2. Sportleiter → Frank Bähre; 3. Sportleiterin → JaquelineRösemeier (neu);1. Damenleiterin → Bettina Kubocz; 2. Damenleiterin → Angela Johannes (Wechsel in derReihenfolge)1. Jugendleiterin → Sandra Rösemeier; 2. Jugendleiterin → Barbara Zink-Sander; dieStelle des 3. Jugendleiters bleibt unbesetzt.Als Alterspräsidentin wurde Elke Piela und als Leiter des Festausschusses wurde ThomasSpitzer für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Nun musste nur noch ein neuer Kassenprüfer gefunden und gewählt werden. Hier wurde Adolf Schäfer vorgeschlagen und nahm die Funktion nach einstimmiger Wahl an.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewählten, Geehrten und Ausgezeichneten!