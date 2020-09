In Berenbostel wird jetzt digital geschossen

Und damit die Anlage rundum in einem neuen Glanz erstrahlen kann, wurden die Räumlichkeiten in diesem Zuge mit renoviert. Neue Accessoires für die Stühle und die Fenstergestaltung wurden auch gleich mit angeschafft, um den neuen Rahmen komplett zu machen. Schlussendlich treffen sich am 19.09.2020 noch einmal viele Vereinsmitglieder zu einem „General Cleaning“, um alles vom Baustaub zu befreien und die Spuren der wochenlangen Nichtbenutzung im Innen- und Außenbereich zu beseitigen. Denn endlich GEHT DER SCHIEßBETRIEB WIEDER LOS im Berenbosteler Schützenhaus!Natürlich wurde hierfür ein Hygienekonzept erarbeitet, welches den Bestimmungen der offiziellen Pandemie-Regeln gerecht wird. Deshalb können vorerst die Vereinsmitglieder nur nach vorheriger Anmeldung bei den Sportleitern an den Übungsschießen teilnehmen (Monatsschießen werden derzeit noch nicht stattfinden). Auch gibt es Regelungen zur maximalen Teilnehmerzahl sowie verschiedene Zeitfenster für Training und der geforderten Raumlüftung an den Übungsabenden.Das erste Training findet am Freitag, 25.09.2020 in 3 „Schichten“ für jeweils 5 Schützen gleichzeitig statt. Der Vorstand hat seine Mitglieder über die Anmeldepflicht sowie die Aufenthaltsregeln und Trainingszeiten bereits schriftlich informiert.Das alljährliche Weihnachtspreisschießen, welches diesmal für eine ganze Woche (07.12. – 11.12.2020) geplant wird, ist hoffentlich in neuem „Kleid“ durchführbar. Konkrete Informationen dazu werden rechtzeitig bekanntgeben.Und ein weiterer Lichtblick für die Zukunft des Vereines ist die Teilnahme an der Sportleiterschulung zweier junger Vereinsmitglieder, denn wir dürfen hiermit freudig verkünden, dass Christoph Ohrt und Jaqueline Rösemeier die Sportleiterprüfung erfolgreich bestanden haben - herzlichen Glückwunsch den beiden!