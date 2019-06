Heinz Möller verabschiedet sich aus der 1. Tischtennismannschaft

Zum Abschied hatten sich Spieler aus vergangenen Tagen, neue und alte Kollegen zu einem Abschiedsspiel getroffen. In 2 Mannschaften, bunt zusammengewürfelt, trat man gegeneinander an. Heinz hatte noch einmal seinen Schläger herausgeholt und die Seite mit den Noppen besonders sorgfältig gereinigt. Es wurde viel gelacht aber auch ernsthaft gefightet. Ein ganz besonderer Spaß war für ihn das Doppel mit seinem Lieblingsdoppelpartner, Norbert Strootmann. Und so manch einer musste die erneute Erfahrung machen wie schwer die Wand direkt am Tisch zu überwinden ist!Es war ein ganz besonderes Spiel in einer ganz besonderen Atmosphäre! Unter den Augen etlicher Zuschauer siegte die Mannschaft um Heinz knapp mit 9:7. Alle waren sich einig, das war sportlich einmalig und hatte genügend Platz mit ehemaligen Mannschaftskameraden reichlich Erinnerungen an vergangene Tage auszutauschen. Eben ein rundherum gelungener Nachmittag für einen verdienten und immer fairen Sportsmann der Osterwalder Tischtennissparte.Danke Heinz alles Gute für dich und bleib der Tischtennissparte in welcher Form auch immer erhalten!