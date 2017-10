Großes Preisschießen des Schützenvereins Berenbostel 2017

Garbsen : Schützensportstätte |

Traditionell im November findet das große, überregionale und öffentliche Preisschießen des Schützenvereins Berenbostel statt. Hierzu laden der Vorstand und die Sportleiter herzlich in die Schützensportstätte (Corinthstraße 2, Berenbostel) ein. Geschossen werden kann am Donnerstag, 9.11.2017 und Freitag, 10.11.2017, jeweils von 18 Uhr bis 22 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, von 14 Uhr bis 17 Uhr. Die Preisverteilung findet am Sonntag im Anschluss an das Schießen um etwa 18 Uhr statt. Teilnehmen können alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr. Alle Sieger und Platzierte können sich auf 50 wertvolle Fleisch- und Wurstpreise, Sachpreise, Präsentkörbe und attraktive Gutscheine freuen.