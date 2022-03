Fußball: Vorletztes Testspiel für den SV Wilkenburg

Garbsen : Sportanlage SV Wacker Osterwald |

Sein vorletztes Testspiel vor dem Rückrundenauftakt am Samstag, 19.03.2022, um 14.00 Uhr mit dem Stadtderby beim SC Hemmingen-Westerfeld II bestreitet der des SV Wilkenburg (Kreisliga Region Hannover, Staffel 4) am kommenden Wochenende: am Sonntag, 06.03.2022, gastiert das Team des Trainerduos Matthias Knoll und Andreas Last beim SV Wacker Osterwald (1. Kreisklasse, Staffel 2). Der Anpfiff auf der Sportanlage an der Robert-Koch-Straße in dem Garbsener Stadtteil erfolgt um 14.00 Uhr. Die Gastgeber belegen in ihrer Spielklasse nach bisher 10 absolvierten Partien und daraus erzielten 5 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen den 5. Tabellenplatz.



„Wir freuen uns auf die Partie gegen einen uns bisher völlig unbekannten Gegner. Auch diesmal ist das Ergebnis erneut nur Nebensache, auch wenn wir gerade erst am vergangenen Wochenende mit dem 5:4 beim HSC Hannover III das für uns relativ seltene Gefühl eines Sieges einmal wieder in vollen Zügen auskosten durften. Unser Hauptaugenmerk liegt vielmehr darauf, unserem Stammpersonal weiterhin Spielpraxis zu verschaffen und vielleicht noch einmal den einen oder anderen Akteur zu testen,“ erklärt Pressesprecher Martin Volkwein.





Martin Volkwein

Pressesprecher des SV Wilkenburg