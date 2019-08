Ferienpassaktion 2019 der DLRG OG Garbsen

Der Tag begann mit einem Treffen um 8:30 Uhr an der Garage der DLRG OG Garbsen. Anschließend fuhr die eine Gruppe zur Slip-Stelle in Garbsen und ließ dort das Boot ins Wasser während die andere Gruppe zum Sammelpunkt am Lohnder Zweigkanal fuhr und dort Sitzgelegenheiten aufbaute.Gegen 10 Uhr kamen die ersten 20 Kinder an. Nachdem jeder eine Schwimmweste angezogen hatte wurden die Kinder auf die beiden Boote verteilt. Zusammen wurde dann zur Sammelstelle gefahren, wo weitere Mitglieder der OG Garbsen die Kinder in Empfang nahmen. Dort gab es eine kurze Anweisung, was zu beachten ist und dann ging der Spaß loss. Im Neustädter Boot wurden einige Kinder nass. Die Mädchen und Jungen waren begeistert und während der Fahrten wurde häufig nach noch mehr Geschwindigkeit gefragt.Aber auch die Kinder, die gerade auf die nächste Fahrt warteten, haben sich nicht gelangweilt. Zur Stärkung gab es Getränke, Bockwürstchen und Brötchen, aus denen mithilfe von Senf und Ketchup Hotdogs gebastelt wurden. Gegen die Langeweile gab es Abhilfe: mithilfe von Seilen lernten die Kinder Bootsknoten zu binden. So wurden mit den Knoten auch gerne die Flaschen der Kinder festgebunden, da der Wind sie häufig vom Tisch wehte.Gegen 12:30 Uhr waren die Fahrten für die ersten Kinder zu Ende und sie wurden zurück zur Slip- Stelle gefahren, wo ihre Eltern sie entgegennahmen. Dann gab es für das Team eine Pause bis 14 Uhr, wo sie sich alle etwas zu Essen genehmigten. Als Nachtisch sponserte die Jugend eine Packung Gummibärchen, über die sich fleißig hergemacht wurde.Um 14 Uhr kamen dann die nächsten 19 Kinder, die ebenso wie ihre Vorgänger viel Spaß hatten und sogar noch fleißiger Knoten übten. Um 16:30 Uhr war dann der Bootsfahrspaß auch für sie vorbei.Am Ende wurden sich die Kinder nicht ganz einig, welches Boot nun das „bessere“ sei: das, wo man nasser wird oder das, mit dem man mehr über die Wellen hüpft.Unser Team bestand an diesem Tag aus 13 Mitgliedern der DLRG OG Garbsen e.V.Unterstützt wurden wir von drei Mitgliedern der DLRG OG Neustadt e.V., denen wir recht herzlich danken!Deborah KochJugendvorsitzende der DLRG OG Garbsen