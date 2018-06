Erfolgreicher Start für den SV Osterwald Unterende bei den Landesverbandsmeisterschaften 2018 der Sportschützen !

Mit Anja Bollhorst, Roland Stäger, Sigrid Spintge, Patrizia und Andreas Wichmann, Heinz-Peter Murr, Anke Lichatz und Heidrun Feise waren 8 Schützen/innen in den Disziplinen KK 50m sitzend Auflage uns LG sitzend Auflage in verschiedenen Altersklasse am Start.Am erfolgreichsten warbei den Seniorinnen 0: Platz 2 mit dem KK Gewehr und Landesmeisterin mit dem Luftgewehr! Danach kambei den Seniorinnen I: Platz 3 mit dem KK und dem Luftgewehr.Die Mannschaft mitereichte noch die Bronze Medaille! Hierzu herzlichen Glückwunsch!Für den SV Osterwald Unterende geht es weiter am Sonntag; da kämpft Anke Lichatz beim Schießen KK 100m Auflage Seniorinnen 0.