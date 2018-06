Dritter Landesmeistertitel für Anke Lichatz!

Für Hans-Joachim Spintge und Anke Lichatz lief es am Morgen nicht nach Wunsch; Anke belegte Platz 12 bei LG Auflage, Hans-Joachim kam bei KK 100m sitzend Auflage auf Platz 10 .Am Nachmittag mußten Andreas Wichmann, Heidrun Feise, Heinz-Peter Murr und Anke Lichatz in der Disziplin KK 100 sitzend Auflage an den Start.Murr (Senioren 1) war mit den Gedanken schon bei der abendlichen Übergabe seiner Volkskönigsscheibe und erreichte nur einen Platz im hinteren Mittelfeld. Andreas Wichmann (Senioren 1) belegte den 12. Platz, Heidrun Feise (Seniorinnen 1) kam auf den 5. Platz.wurde bei den Seniorinnen 0 Landesmeisterin! Schon der 3. Titel für Anke, zusätzlich ein 2. Platz.Die Mannschaft mit Heinz-Peter Murr, Heidrun Feise und Andreas Wichmann landete auf Platz 8.Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!