Die Osterwalder Tischtennis-Herren schaffen den Klassenerhalt

Am Sonntag war es dann soweit. In der Halle der Mittelpunktschule kreuzten beide Mannschaften die Tischtennisschläger. Nach knapp 3 ½ Stunden und insgesamt 6 5-Satzspielen stand der Sieger fest – die Osterwalder spielen in der nächsten Saison weiter in der 2. Bezirksklasse!Aber es war ein hartes Rennen. Anfangs lief alles nach Plan. 2 von den drei Eingangsdoppeln konnten gewonnen werden und nach drei weiteren Einzeln stand es 5:1 für den Gastgeber. Doch der Gegner aus der Kreisliga zeigte große Gegenwehr und holte zum 5:4 auf. Das Spiel drohte zu kippen! Das konnte in den nächsten Einzeln Jan-Christopher und Heinz verhindern. Sie gewannen beide ihre Spiele zum 7:4. Nach einem weiteren verlorenen Spiel setzen dann Peter und Stefan den Schlusspunkt zum 9:5 – der Klassenerhalt war geschafft!Poggenhagen war ein starker Gegner der von unseren Spielern alles abverlangte. Besonderen Verdienst an diesem wichtigen Sieg haben Jan-Christopher und Heinz, die alle Einzel und gemeinsam das Doppel gewannen!