Berenbosteler Schützen erkennen die Zeichen der Zeit

Außerordentliche Mitgliederversammlung der Berenbosteler Schützen

Am vergangenen Freitag trommelte der Vorstand seine Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung im Schützenhaus zusammen.Bereits zur Jahreshauptversammlung im Januar wurde darüber gesprochen, ob man die analoge Luftgewehranlage in der Schützensportstätte nicht auf digital umrüsten sollte. Da gab es erst einmal viele „Aber“s und „Fragezeichen“ in den Gesichtern der Mitglieder zu lesen.Deshalb hatte der Sportleiter, Dirk Rösemeier, in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun, um alle Möglichkeiten zu sondieren, wie der Plan in die Tat umgesetzt werden könnte. Bereits zu den letzten drei Übungsschießen wurde jeweils eine „Bahn“ mit den beiden infrage-kommenden Anbieter-Anlagen zum Austesten ausgerüstet. Alle Schützen konnten sich nun von den neuen Systemen selbst überzeugen.Eine solche Umrüstung erfordert aber natürlich auch in finanzieller Hinsicht viel Engagement und Abwägen und Rechnerei… Deshalb war auch der neue Schatzmeister, Dirk Anitz, im Dauereinsatz, um alle Gegebenheiten, Möglichkeiten und Eventualitäten auszuloten.Die Versammlung, die vom Vorstand gut vorbereitet war, sollte nun die Entscheidung für ein „Pro“ oder „Contra“ bringen. Nachdem die anwesenden Mitglieder über die Vor- und Nachteile, den Aufwand und den Finanzplan dazu aufgeklärt und alle Fragen beantwortet waren, ließ der 1. Vorsitzende, Alfred Kubocz, in erster Instanz über ein generelles „JA“ oder „NEIN“ zur Umrüstung abstimmen. Und da zeigte sich, dass alle Mitglieder die Zeichen der Zeit erkannt hatten und mit einem ganz klaren „JA“ einstimmig für die Umrüstung stimmten, um auch in Zukunft „wettbewerbs“-fähig zu bleiben. Selbst die anfänglichen Zweifel waren ausgeräumt und alle überzeugt, dass nur so auch weiterhin Wettkämpfe im Schießsport in der Schützensportstätte ausgetragen werden können. Zweitrangig war dann nur noch die Abstimmung über den Anbieter. Den Zuschlag erhielt die Firma Meyton, die auch schon vor einigen Jahren die KK-Anlage für den Schützenverein umgerüstet hat. Die Umrüstung der Luftgewehranlage soll nun im Jahr 2020 erfolgen.