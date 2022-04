Aktion Vereinsheim – SV Wacker Osterwald ist dabei

Der Spartenleiter Fußball vom SVWO, Michael Mensing, hat sich mit unserem Verein für die Aktion „Dein Verein. Dein Bier. Dein Markt.“ beworben und wurde ausgewählt. 100 Vereine sind deutschlandweit mit dabei.Das helle Bier wird in der lille Brauerei in Kiel produziert und die Flaschen werden mit dem Vereinslogo beklebt. Das Bier wird bei famila Nordost, Hans-Böckler-Allee 60-66 in 30851 Langenhagen und in der Wacker-Klause auf dem Vereinsplatz Robert-Koch-Straße 71 in 30826 Garbsen zum Kauf angeboten. Die Flasche kostet 1,99 EURO, davon gehen 50 Cent an den Verein. Vom Gewinn sollen 50 % für die Wacker-Jugend und 50 % für die Garbsener Tafel sein, die die Spende gut gebrauchen kann, um die ukrainischen Flüchtlinge mit zu versorgen. Aktionszeitraum ist vom 25. April bis zum 30. Juli 2022.Seid bei dem Gag dabei und kauft das „Osterwalder Bier“ mit Vereinslogo für den guten Zweck!