1. Wettkampftag für den SV Osterwald Unterende in der Bezirksliga Neustadt Luftgewehr Auflage

Gegen SV Gümmer gab es eine 1:2 Niederlage, den Punkt holte Gaby Murr.Auch gegen die Bürgerschützen Seelze verlor die ersatzgeschwächte Mannschaft mit 2:1, hier machte Hans-Joachim Spintge den Punkt im Stechen mit einer 10,6 gegen eine 10,2.Am nächsten Wettkampftag am 09.11.2019 in Etelsen sind die heute verhinderten Schützinnen Anke Lichatz und Heidrun Feise wieder an Bord.