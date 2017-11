Selbsthilfegruppe AD(H)S Garbsen

ADHS steht für Aufmerksamkeits- Defizit- Hyper-/Hypoaktivitäts- Syndrom.Das Wort ist schon schwierig, aber wie ist es mit dem Umgang mit dieser Störung?Menschen mit AD(H)S haben nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch viele Talente. Oft sind sie sehr kreativ, haben superoriginelle Ideen oder sogar eine besondere Begabung auf einem Spezialgebiet. Durch ihre Empfindsamkeit entwickeln sie häufig ein besonderes Gespür für die Bedürfnisse von ihren Mitmenschen und anderen Lebewesen. Damit jemand seine Stärken entdecken und nutzen kann, braucht es Förderung, Verständnis, Mut und Freunde.Wir sind Eltern mit ADHS Kindern, Jugendlichen und betroffene Erwachsene.Wir definieren ADHS etwas anders. Anders Denken Hören SehenWir möchten gerne Menschen kennen lernen, die ähnlich sind und täglich Gleichartiges erleben. Wir bieten regelmäßig einen Stammtisch in Garbsen an, wo sie in entspannter, ungezwungener und gemütlicher Atmosphäre diskutieren, plaudern, Erfahrungen austauschen und einfach mal sie selbst sein können.Anschließen wollen wir in einer kleinen Weihnachtsfeier zusammen sitzen. Es können Kekse und Kuchen mitgebracht werden :)