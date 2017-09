Informationsvortrag "Arthrose in Hüfte und Knie"

PRÄVENTAS im Shopping-Plaza Garbsen lädt zu einem Informationsvortrag ein:

"Arthrose in Hüfte und Knie"



Referent: Privatdozent Dr. med. Michael Skutek



Das wollten Sie schon immer wissen:



- Was genau ist Arthrose und was kann ich für mich tun?

- Wann ist der Einsatz eines künstlichen Gelenks erforderlich?

- Der künstliche Gelenkersatz - was erwartet mich?

- Warum ist ein gerätegestütztes MTT-Programm so sinnvoll?



Um verbindliche Anmeldung wird gebeten: 05131- 4916-0



"Sich selbst treu bleiben - der Gesundheit zuliebe!"