Garbsen : Rathausterrassen |

Staatsminister Dr. Hendrik Hoppenstedt zu Gast bei der MIT Garbsen.



Der Stadtverband Garbsen der Mittelstands-und Wirtschaftsunion (MIT), eine Gliederung der CDU lädt im Rahmen eines Essen zu einem "Talk über Politik-Wirtschafts - und Gesellschaftsfragen" ein.



Als Gast und kompetenten Gesprächspartner aus der großen Politik konnten wir den Staatsminister der Kanzlerin, Dr. Hendrik Hoppenstedt MdB gewinnen.



Freitag, 15. November , 19:30 Uhr in den Rathausterrassen, Rathaus Garbsen.

Einlass ab 19 Uhr.

Es ist eine politisch unruhige Zeit. Die Gesellschaft ist in Bewegung geraten wie schon lange nicht mehr. Darüber wollen wir sprechen und diskutieren. Damit das diskutieren etwas ausführlicher

sein kann, ist die Teilnehmerzahl auf 30 beschränkt.



Der Kostenbeitrag beträgt 30€, Darin enthalten sind ein Begrüßungsgetränk, das Essen und ein Getränk dazu. Bei der Anmeldung die telefonisch erfolgt, kann beim Essen ausgewählt werden.

Telefon: 05131- 97 38 19 oder mobil 0174 682 9210 klaus.f.peter@gmail.com

Die Überweisung bitte an: MIT KV Hannover-Land. "DE35 2505 0180 0000 004515.