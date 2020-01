ein altes Wort für einen Wassergraben, umschlossen. Hier halten sich viele Wassertiere auf, die durch häufige Begegnungen an Menschen gewöhnt und die natürliche Scheu verloren haben. Die von mir beobachteten Tiere habe ich am vergangenem Sonntag (19.01.2020) in der folgenden Bilderserie festgehalten.