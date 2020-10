Paddeltour in der finnischen Wildnis

Wir entschieden uns für die noch mögliche Reise nach Finnland, wollten aber auch kein gesundheitliches Risiko eingehen, so dass wir daher die Land-Wasser-Land-Verbindung bevorzugten. Wir mieteten uns einen VW Passat Variant, fuhren damit nach Travemünde und weiter mit der Fähre nach Helsinki. Die Überfahrt dauerte 29 Stunden und fand bei wunderschönem sonnigen Wetter mit sehr wenigen Passagieren statt. Nach der Ankunft fuhren wir mit dem Auto 1.000 km weiter nach Norden, überfuhren bei Rovaniemi den Polarkreis und erreichten unser Ziel am kommenden Tag in Ivalo, nahe dem Inari-See.Der kommende Tag war zum einkaufen und vorbereiten reserviert. Dann holte uns unser Outfitter, Béla, mit zwei Kanus und sämtlichem Equipment ab und fuhr uns in die kleine Ortschaft Lisma. Hier startete unsere Paddeltour in einem Nebenfluss des Ivalojoki.Da unser Hotel direkt am Ivalojoki lag, konnten wir dort einen Zwischenstopp von 2 Tagen einlegen, um dann noch ca. 15 km weiter bis in den Inari-See zu paddeln. Auf einer der ca. 2.000 Inseln übernachteten wir, um dann wieder flussaufwärts zurückzufahren.Insgesamt war diese Paddeltour sehr erlebnisreich und hat uns allen sehr viel Spaß gemacht - wenn nicht der "kleine Unfall" geschehen wäre. Klaus hatte sich am zweiten Paddeltag kochendes Wasser über seinen Fuß geschüttet.