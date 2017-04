Makro Fotoshooting im Berggarten Herrenhausen / Hannover

Die Gruppe steigt in das Thema Makrofotografie ein.Zu diesem Zweck geht es gemeinsam auf Motivsuche.Kenntnisse werden dabei ausgetauscht.Vorschläge zur Motivsuche:• Orchideen• Kakteen• Kakteen/Stachel• Kakteen / Blüte• Blatt /Linien und Formen• Wiesenblume• Makro am Bach / See• Insekten / Tiere im Berggarten• Makro mit einem schönen Bokeh• Abstrakte Kunst (Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters)Es reicht, wenn jeder Teilnehmer 5 dieser Punkte erfüllt.Die Ergebnisse sollten auf Papier beim nächsten Treffen zur Präsentation vorliegen.(Anmerkung: Ein Bokeh (unscharf,verschwommen) ist ein in der Fotografie verwendeter Begriff für die Qualität eines Unschärfebereichs.)