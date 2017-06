Ein Paradies für Wasservögel und Naturliebhaber...

Diese Szene erinnerte mich an einen ähnlichen Vorgang vor mehreren Wochen am Schwarzen See in Garbsen. Ein Rettungsfahrzeug der Tieräztlichen Hochschule Hannover transportierte einen verletztenSchwan ab. Ein Spaziergänger, der dieses Schwanenpaar seit längerer Zeit kannte, hatte die Tierretter gerufen. In der örtlichen Presse konnte ich leider keinen Bericht zum Ausgang dieses Unfalls lesen. Einige Wochen später traf ich erneut auf den "Spaziergänger". Der abtransportierte Schwan sei, so berichtete er mir, nicht mehr zu retten gewesen, aber das Schwanenmännchen habe eine neue Partnerin gefunden. In Eile seien ein Nest gebaut und Eier gelegt worden.P.S. Das beschriebene Foto werde ich nicht veröffentlichen!