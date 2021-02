Die Störche sind zurück

Auf unserer "Storchennester-Besuchstour" am letzten Freitag haben wir die Nester in Horst, Frielingen, Schloß Ricklingen, Meyenfeld und Luthe besucht. In den drei erstgenannten Ortsteilen Garbsens war jeweils ein Storch eingetroffen, das Luther Nest zeigte schon ein Storchenpaar und in Meyenfeld war das Nest ebenso wie das zweite Nest in Horst noch nicht besetzt.