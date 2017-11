Wie klingt die Weihnachtsgeschichte auf Platt?

Garbsen : Sporthof Stelingen |

Am 30.November, also morgen, treffen sich Freunde der niederdeutschen Sprache wieder in der Gaststätte Sporthof in Garbsen-Stelingen. Stelje, so sagen die Einheimischen. Um 19.30 geht es los mit "Kören" oder Spräken, oder auch Schnacken und Praten. Je nachdem von wo man sein Platt mitbringt.



Der Termin steht schon lange fest. Aber nun auch ein paar kleine Themen. Wir hören einen Bericht von einem Besuch im Siemens-Museum in Lenthe, erfahren etwas mehr über die Flucht als Jugendlicher aus Schlesien (Ergänzung zur HAZ Serie) und lauschen verschiedenen Platt-Versionen der Weihnachtsgeschichte (Auszüge). Aus Schleswig-Holstein, Vorpommern, dem Calenberger Land und dann vielleicht noch aus Schlesien.



Plattdeutsche Texte, Anekdoten und Kurzgeschichten ergänzen das Programm. Und: Der Rest ist nicht etwa Schweigen, sondern munteres Erzählen.



Gäste sind sehr willkommen.



Jürgen B. Hartig

Garbsen-Havelse