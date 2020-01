Garbsen : Heimatmuseum Garbsen |

Im Heimatmuseum Garbsen, Hannoversche Str. 134, ist zurzeit unter anderem eine neue Sonderausstellung zu sehen. Ihr Thema lautet: „Spiele aus vergangener Zeit“ - Sammlung Gertrud Müllmann.

Frau Gertrud Müllmann vom Puppen- und Spielzeugmuseum Garbsen zeigt eine vielseitige, bunte Ausstellung aus ihrer überaus reichhaltigen Sammlung. Man kann altbekannte Spiele aller Art bewundern, einige darf man sogar ausprobieren!

Die Sonderausstellung wird auch an weiteren Öffnungsterminen des Heimatmuseums zu sehen sein: An den Sonntagen: 23.02. und 08.03.2020, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Museum. Die Heimatvereine Garbsens bieten uns Kaffee und Kuchen an.

Auf Wunsch können neben den genannten Öffnungszeiten des Heimatmuseums für Vereine, Schulklassen und Gruppen andere Termine mit Führung durch die Sonderausstellung verabredet werden (mit Herrn Stölting, Tel. 05137 / 717 65).